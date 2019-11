"Spacciavano seduti sul motorino o al bar": ecco le immagini realizzate dalla Squadra Mobile

La Squadra Mobile ha realizzato - in quella che è stata l'inchiesta antidroga "Sunlight drug" - un'indagine tradizionale e tecnica: anche con l'ausilio di telecamere che hanno permesso di portare alla luce numerose cessioni di stupefacenti nel centralissimo piazzale Giglia di San Leone. Gli indagati - stando alla ricostruzione ufficiale della Squadra Mobile - spacciavano noncuranti dei numerosi passanti e senza alcuna remora o precauzione.

Il capo della Squadra Mobile di Agrigento, il vice questore aggiunto Giovanni Minardi, ha evidenziato - durante la conferenza stampa svoltasi in Questura - un dettaglio decisamente allarmante: "A fronte di fiumi di episodi non abbiamo registrato veramente neanche una misera segnalazione. Ricordo a tutti - ha detto Minardi - che c'è la app della polizia: youpol. Non c'è bisogno di registrarsi e la segnalazione avviene in maniera assolutamente anonima, si può mandare un video, una foto che, adesso, è semplice realizzare con i cellulari".