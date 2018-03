Furti in supermarket e negozio di casalinghi, ecco le immagini della video sorveglianza

Erano stati arrestati, dai carabinieri della compagnia di Cammarata, per furto aggravato in concorso. Secondo l'accusa, da Favara avrebbero raggiunto Cammarata e San Giovanni Gemini dove avrebbero messo a segno un furto in un supermercato e un furto in un negozio di casalinghi.

Il giudice del tribunale di Agrigento, Gianfranca Claudia Infantino, ha già convalidato gli arresti ed ha disposto l'obbligo di dimora per Mario Bellavia e Girolama Vella e nessuna misura per gli altri quattro indagati. Per Mario Bellavia e Girolama Vella, il sostituto procuratore Salvatore Vella - che è il titolare del fascicolo di inchiesta aperto - aveva chiesto gli arresti domiciliari.

Per gli indagati: Carmelinda Cusumano, Angela Pisciotto, Maria Bellavia ed Elisabetta Giglia, il Pm Vella aveva invece chiesto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono stati rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Cusumano e Giuseppe Zucchetto.