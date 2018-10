Il "pugno duro" dei vigili urbani non spaventa, i "lanciatori seriali" non si sono estinti

Le sanzioni - ne sono state elevate complessivamente più di 850 da quando sono partiti i controlli per la raccolta differenziata - non sembrano scoraggiare. C'erano - e ci sono ancora - gli incivili e i cosiddetti "lanciatori seriali". La polizia municipale, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, grazie alle telecamere nascoste è riuscita, nelle ultime ore, a "incastrare" altri due agrigentini "sporcaccioni". E lo ha fatto in viale Sicilia.

I filmati scaricati hanno consentito di risalire ai proprietari delle due macchine che presto si vedranno arrivare a casa la sanzione di ben 600 euro a testa.