Il ministro Toninelli ai piedi del viadotto "Morandi": "Vorremmo entrare nelle strade provinciali attraverso l'Anas"

"Siccome oggi le Province non sono in grado di progettare e investire i soldi che hanno anche in cassa è giusto che lo Stato faccia un passo avanti, si sostituisca alle Province e le gestisca meglio perché la viabilità è fondamentale"