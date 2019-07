Città bloccata per la sfilata D&G nella Valle, lunghe file di auto un po' ovunque

Lunghe file e traffico nel caos in diverse zone della città a causa della sfilata di Dolce e Gabbana nella Valle dei Templi. Molte strade, come noto, sono state chiuse per consentire lo svolgimento dell'evento e questo ha portato a difficoltà a raggiungere soprattutto le zone sul versante Porto Empedocle data anche la chiusura del viadotto Morandi.

I disagi dureranno per tutta serata e fino all'alba di domani.