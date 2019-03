"Un flash mob equivale ad una sfilata?" Lo sfogo di un abitante di via Manzoni

"Un flash mob equivale ad una sfilata"? Questo è l'interrogativo posto da un abitante della via Manzoni tramite una nota inoltrata ad AgrigentoNotizie sulla tradizionale sfilata del Mandorlo in fiore negata nella zona del "campo sportivo". Il cittadino dunque fa appello ad una delle elementari regole della matematica, l'equivalenza.

Sulla scelta di non far transitare i gruppi nella zona Sud della citttà, così per come era avvenuto per la via Atenea, anche i commercianti delle vie Callicratide e Manzoni avevano chiesto ed ottenuto un incontro con il sindaco Firetto per chiedere il coinvolgimento del quartiere nella kermesse. Dal faccia a faccia, la decisione adottata, condivisa da organizzatori e commercianti, è stata quella di svolgere un flash mob con le esibizioni di alcuni gruppi nelle due vie e negli spazi dell'oratorio Don Guanella.

"Da quando sono nato - scrive il residente di via Manzoni - nel mio quartiere, il periodo del Mandorlo in fiore è stato sempre quello più atteso. Grazie al passaggio dei gruppi - aggiunge il cittadino - la via Manzoni si animava e riempiva anche di visitatori che poi, restando in zona, si recavano nella vicina fiera. Quest'anno invece - si legge ancora nella nota - la novità che ci penalizza. Il flash mob, per definizione, è un momento breve e basterebbe chiedere ai fieristi, quali benefici questo ha portato e come stanno andando le loro vendite. Il quartire - continua lo sfogo dell'agrigentino - vive uno stato di completo isolamento dal resto della città".