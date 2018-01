Sbanda e precipita sulla strada sottostante, 38enne portato al pronto soccorso

L'agrigentino al volante della Jeep Cherokee ha perso il controllo a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia

Perde il controllo dell'autovettura - una Jeep Cherokee - e precipita, ribaltandosi, dalla bretella che collega la via Dante al viadotto Morandi. Terrificante incidente stradale quello che si è verificato nella tarda serata e che ha fatto scattare l'allarme alle centrali operative della polizia di Stato, del 118 e dei vigili del fuoco.

Dopo i primi concitati momenti, una volta che l'automobilista - 38 anni compiuti proprio oggi - è riuscito ad uscire dall'abitacolo dell'autovettura, i poliziotti della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento hanno comunicato alla centrale operativa dei pompieri che non era più necessario il loro intervento. Il trentottenne agrigentino che era al volante della Jeep Cherokee, in via precauzionale, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". A quanto pare, è praticamente illeso. I medici, naturalmente, lo stanno ancora sottoponendo ai necessari, indispensabili, accertamenti sanitari.

Gli agenti della sezione "Volanti", coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, si sono occupati anche dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente che non ha coinvolto altri mezzi. A quanto pare, l'autovettura sarebbe sbandata a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia.