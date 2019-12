L'Akragas a caccia dei tre punti, mister Vullo: "Geraci? Serve equilibrio"

L'Akragas ha un "disperato" bisogno di punti. La squadra agrigentina attende il Geraci e punta dritta alla vittoria. Per restare agganciati al Dattilo, protagonista del campionato di Eccellenza, l'Akragas deve vincere. I biancazzurri devono dire basta alle battute d'arresto e tornare alla vittoria. Allo stadio "Esseneto" sarà di scena il Geraci, squadra ostica che punta tutto sulla fisicità.

“E’ una squadra strutturata in tutti i reparti – ha detto Vullo in conferenza stampa – va rispettata, non siamo al secondo posto, sarebbe sbagliato pensare che noi esprimiamo qualcosa in più. Dobbiamo rifarci da queste prestazioni che sono state al di sotto delle nostre possibilità. Ora abbiamo due gare in casa – ha aggiunto l’allenatore akragantino – con la prima e con la terza e ci si presenta un’occasione per consolidare la classifica con qualche risultato importante che questa squadra merita di fare. Le caratteristiche ci sono tutte, non abbiamo bisogno di stravolgere la squadra, abbiamo solo bisogno di trovare un equilibrio. Questa è una categoria - ha concluso mister Vullo – che sta stretta a questa città e a questa tifoseria, noi abbiamo il massimo rispetto per i tifosi e li vorremmo gratificare con le prestazioni".