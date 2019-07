"U venniri a villa" apre la festa di San Calò: in piazza Stazione un cannolo alla ricotta da guinnes

Musica e buon cibo sono stati i protagonisti de "U venniri a villa" il tradizionale appuntamento che a Agrigento apre ufficialmente i festeggiamenti in onore di San Calogero.

L'iniziativa organizzata dall'associazione portatori, si è svolta in piazza Pirro Marconi, Per l'occasione uno staff di pasticceri, guidati dall'agrigentino Giovanni Mangione, ha preparato un maxi cannolo alla ricotta da 150 kg che poi è stato distribuito ai presenti. In piazza Stazione però non solo dolci, ma anche i panini con salsiccia locale e la musica e i balli folk della tradizione popolare.