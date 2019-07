La Valle dei Templi dentro un sogno: che spettacolo la sfilata di Dolce e Gabbana

Si è conclusa trionfalmente sulle note de "L'estasi dell'oro" di Ennio Morricone (le cui composizioni sono state più volte usate durante la serata) l'esclusiva sfilata di Dolce e Gabbana nella Valle dei Templi. Una serata da sogno, con il tramonto siciliano che ha accompagnato, quasi accarezzato, le creazioni dei due stilisti, sempre eccessive e geniali, con richiami fortissimi alla classicità.

La passerella, come noto, attraversava il Concordia, ed è stata dotata di una piccola scalinata per superare il dislivello presente. Il pubblico, che è stato accolto da musica classica suonata da un'orchestra di arpe, si è posizionato sulla grande impalcatura montata dinnanzi il prospetto ovest del tempio.

Un momento di eccezionale visibilità per il patrimonio archeologico di Agrigento, non perché questo abbia evidentemente bisogno di essere conosciuto nel mondo in quanto tale, ma per la possibilità, esclusiva, di legarne l'immagine ad uno dei marchi internazionali di alta moda più noti e apprezzati. Un vantaggio evidentemente vicendevole, altrimenti D&G non avrebbe profuso energie e risorse in un progetto di queste dimensioni.

Adesso si attende la sfilata di moda uomo che si terrà a Sciacca e concluderà questa tre giorni da "sogno".