L'Ati: "Il contratto con la Girgenti Acque è ormai risolto, lavoriamo al piano B"

"Quello che abbiamo voluto dire oggi con l'approvazione all'unanimità di questo atto è che il percorso è tracciato: nessun passo indietro, anzi, acceleriamo sulla risoluzione. Quanto deliberato afferma che qualunque cosa possa succedere noi abbiamo comunque una convenzione che può ormai considerarsi risolta".

Il sindaco di Sciacca e presidente dell'Ati Francesca Valenti è sicura: il percorso per chiudere i conti con Girgenti Acque è ormai avviato e non si possono più fare passi indietro. "A partire da domani - continua - si procederà con tutto quello che era già in programma, accelerando la programmazione rispetto alla nuova forma di gestione. Il prefetto nominerà uno o più commissari che accompagneranno questa fase".

Fase più o meno lunga, dato che attualmente quello che viene chiamato "piano B" non è affatto pronto e quindi, con o senza commissari, il gestore continuerà a restare al suo posto nelle more dell'individuazione di una via d'uscita.

"Adesso - aggiunge Valenti - diventa urgente individuare una prospettiva alternativa, perché nel momento in cui noi possiamo procedere con la notifica della dichiarazione di risoluzione per quanto riguarda l’Ati il contratto si è risolto. Ora occorrerà trovare una forma di gestione che vada bene per tutti i sindaci". Più facile a dirsi che a farsi.