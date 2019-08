Vacanze serene e sicure, ecco i consigli della Guardia Costiera

Continua senza sosta l’attività estiva "Mare Sicuro" della Guardia costiera. In virtù del notevole traffico marittimo e della massiccia presenza di bagnanti, i militari sono impegnati in molteplici attività: salvataggio di vite umane e contrasto all’occupazione abusiva degli spazi demaniali, sono solo alcune delle operazioni svolte. Alla vigilia della settimana di ferragosto, abbiamo incontrato il capitano di fregata, Gennaro Fusco, comandante della Capitaneria di porto, Guardia costiera di Porto Emepdocle. L’ufficiale, dai microfoni di AgrigentoNotizie, fornisce un vademecum di consigli utili da seguire per avere vacanze serene e sicure, sia in mare e sia sulle affollate spiagge.

Ai naviganti, oltre al rispetto delle norme, il comandante Fusco raccomanda anche alcune precauzioni che è utile verificare prima di uscire in mare, fra questi: la verifica delle condizioni meteomarine sulla rotta da percorrere; il controllo periodico dell’efficienza del motore ed ancora la corretta valutazione dei consumi di carburante necessario.