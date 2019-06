Dove vanno in vacanza gli agrigentini? Sognano il Brasile, Cuba e i Caraibi e si svegliano ... a San Leone

Ad una settimana dall’inizio dell’estate, per chi potrà permetterselo, è tempo di iniziare a pensare alle vacanze. Siamo andati tra le bancarelle del mercato settimanale di piazza Ugo La Malfa per chiedere agli agrigentini, dove trascorreranno le tanto attese ferie.

Brasile, Cuba e Caraibi sono le destinazioni sognate da alcuni degli intervistati. Vacanze che però, almeno per il momento, per molti, non potranno realizzarsi perché impegnati con il lavoro o perché non se le possono permettere. Ed è forse per colpa della crisi che alcuni degli agrigentini che AgrigentoNotizie ha incontrato, solo a sentir pronunciare la parola “vacanze” hanno preferito non rispondere al nostro quesito. Ironicamente, ma neanche tanto poi, la risposta che forse più di ogni altra sintetizza lo stato d’animo di molti è stato però: ”Basta un po’ di salute e poi un posto vale l’altro”.