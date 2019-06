Architettura a Santo Spirito, Economia a Villa Genuardi: ecco i nuovi corsi universitari ad Agrigento

Più che una novità, una conferma importante: dal primo di luglio sarà possibile iscriversi ai tre nuovi corsi di laurea avviati ad Agrigento dall'Università di Palermo. Per annunciare il "via libera" stamattina è arrivato in città il rettore Fabrizio Micari, che ha ribadito come questa provincia abbia una rilevanza strategica per Unipa (sia in termini di vicinanza territoriale che di bacino di utenza) e che Palermo, avute le dovute garanzie in termini di copertura dei costi e stabilità della governance, non si è tirata indietro fin da subito.

Se rspetto a questo ultimo tema Micari non ha rinunciato ad una "stoccata" alla Regione, invitandola a fare presto con la nomina di un nuovo presidente, che dia forza al Consorzio universitario dall'altra ha ribadito che si porterà avanti un progetto di investimento sul territorio con una università diffusa. Il modello è sempre quello di città come Pisa,con corsi dentro il cuore antico della città. A Santo Spirito, ad esempio, troverà spazio il nuovo corso in Architetura e ambiente costruito, mentre il corso in Economia e Commercio potrebbe essere inserito a Villa Genuardi, mentre quello di Scienze dell'educazione per la prima infanzia probabilmente sarà collocato in via Quartararo. Tutto sarà comunque deciso entro fine mese.

Ad Agrigento, probabilmente a fine luglio, si terrà anche il "Graduation day" dell'Università di Palermo, con i neolaureati che festeggeranno nella Valle dei Templi.