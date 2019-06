Valle dei Templi presa d'assalto dai turisti: è stato un 2 giugno un po' speciale

Non si arresta l'ondata di visitatori nella Valle dei Templi di Agrigento. Oggi, festa della Repubblica ma anche prima domenica del mese, migliaia di persone hanno approfittato dell'ingresso gratuito per una passeggiata all'interno del suggestivo parco archeologico. Un sole raggiante ha accompagnato le escursioni di molti visitatori locali in cerca di relax, ma anche dei numerosi turisti stranieri che, per la prima volta, hanno ammirato la magnificenza dei templi dorici e del loro paesaggio.

Cultura, archeologia, storia ma anche gusto, con le spremute dei prodotti agricoli del territorio, in primis arance e melograni che hanno dato ristoro e sostituito in modo salutare le classiche bevande gassate.