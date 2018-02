Vogliono lasciare l'isola, chiedono di essere trasferiti: le urla dei tunisini sul molo Favarolo

Ancora tensione a Lampedusa. Una cinquantina di tunisini hanno protestato nel primo pomeriggio di oggi. Una protesta pacifica, fatta di tante, concitate, parole. Gli immigrati chiedono di lasciare l’hotspot ed essere trasferiti in altre strutture di accoglienza.

I tunisini, in gruppo, si sono ritrovati al molo Favarolo e hanno dato vito alla mobilitazione. Non si sono registrati disordini. Sul posto, per presidiare la zona portuale e garantire che la mobilitazione non degenerasse, i carabinieri e la polizia.

Le immagini

(Video di Libera Espressione Lampedusa)