Travolto un commissario di gara sulla statale, scattano i soccorsi

Un incidente stradale è avvenuto in contrada Maddalusa. Con l'auto - una Fiat Stilo - avrebbe forzato una delle tante chiusure di strada imposte - dall'Anas - lungo la statale, in occasione del Giro d'Italia. Un commissario di gara - un quarantottenne di Sambuca di Sicilia - è stato travolto. Il ferito in gravi condizioni è stato caricato sull'elisoccorso ed è stato già trasferito all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.

La polizia Stradale e i carabinieri, giunti sul posto, hanno cercato di ricostruire l'accaduto. Alla guida della Fiat Stilo, secondo quanto è stato appurato dalla Polstrada e dai carabinieri, c'era un settantenne di agrigento.