Torre Carlo V a rischio chiusura? Carmina: "Off limits solo alcune sale, avvieremo i lavori"

“La torre Carlo V non chiuderà, il problema riguarda solo alcuni locali e rientrerà a breve”. Dopo la denuncia da parte del segretario provinciale della Cisl, Maurizio Saia, il quale ha lanciato l’allarme sulle condizioni dell’unico monumento presente nella città di Andrea Camilleri, è il sindaco Ida Carmina a ridurre l’allarme.

“Effettivamente la vicenda va ridimensionata – dice Carmina -, perché si è trattato unicamente del distacco di alcuni calcinacci dal soffitto di alcune sale che abbiamo chiuso in attesa delle opere di manutenzione ordinaria che stiamo per avviare. La torre è aperta e rimarrà aperta. Evidentemente – conclude - l’intonaco usato durante i lavori di ristrutturazione non era adeguato rispetto alla forte umidità del luogo”.

Saia, comunque, ribadisce la necessità di tenere alta l’attenzione sul futuro della torre. “Si tratta dell’unico bene monumentale di Porto Empedocle – dice -, che mira a divenire città turistica. Da sempre è stato luogo per le associazioni culturali e quindi non ne possiamo fare a meno. Che gli enti interessati facciano quanto di propria competenza per scongiurare il rischio chiusura”.