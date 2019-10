Targa Florio: in via Atenea una prova della corsa più antica del mondo

La "Targa Florio Classic", la più antica gara automobilista del mondo, ritorna ad Agrigento.

Domani, gli equipaggi, toccheranno diverse località della Provincia per poi giungere nel centro storico della città dei Templi, in via Atenea dove dalle ore 15:30 è prevista una prova di regolarità. Dopo l’esperienza del 2016, la “cursa” rende omaggio ai territori che hanno dato i natali ai grandi autori della letteratura italiana del novecento, in primis al compianto Andrea Camilleri a cui è dedicato un premio speciale ma anche a Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Leonardo Sciascia.

La manifestazione è organizzata organizzata da Aci, che ad Agrigento ha lanciato anche l’iniziativa "Sara Safe Factor" dedicata all'educazione stradale e rivolta a oltre 500 studenti agrigentini in programma per lunedì, 14 ottobre. Docente d'eccezione sarà Andrea Montermini, pilota e collaudatore di Formula 1.