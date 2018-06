Fogne nel mare di Siculiana, sommozzatori al lavoro per riparare il guasto

Sommozzatori al lavoro per riparare la condotta sottomarina di Siculiana. Lo documenta in un video l'associazione ambientalista Mareamico. La condotta si era rotta la scorsa settimana ed aveva causato la fuoriuscita di scarichi fognari in mare.

Il guasto era stato segnalato dalla stessa associazione. "Un indicatore di tale rottura - avevano fatto sapere da Mareamico - è rappresentato da un numero incredibile di pesci che vi girano intorno, attirati dal valore nutritizio di queste acque. Purtroppo ad est di questa rottura vi è la famosa spiaggia di Giallonardo mentre ad ovest si trovano i lidi di Siculiana marina e le spiagge della riserva di Torre salsa".

(VIDEO: MAREAMICO)