Prima edizione de "Il carnevale del Mondorlo", è festa in centro città: un corteo pieno di colori

I piccoli delle scuole dell’infanzia, hanno colorato le vie del centro grazie all’ellegra sfilata in maschera de “Il carnevale del Mandorlo”, iniziativa promossa dalla Pro Loco che ha animato il martedì grasso nella città dei Templi. Le maschere, partite dalla piazza Pirandello hanno portato tanta allegria attraversando la via Atenea per poi giungere in piazza Cavour dove è continuata la festa. Insieme ai piccoli studenti, anche un assaggio di Mandrolo in Fiore con la presenza dei gruppi folk di Bolivia e Russia.