Controllo straordinario dei carabinieri, il capitano La Rovere: "Chi guida e usa il cellulare crede di potere fare più cose"

I tre recenti casi di incidenti stradali, che in soli quattro giorni nell'agrigentino hanno registrato tre giovani vittime, hanno indotto il comando provinciale dei carabinieri di Agrigento a predisposrre un maxi controllo del territorio. Tra le principali cause di incidente c'è anche qualla relativa all'uso del telefono cellulare alla guida.

"C'è un aumento degli incidenti causati dalle distrazioni - dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia Carabinieri di Agrigento che aggiunge - l'incidente accade a causa del cellulare perchè chi guida è sicuro di poter riuscire a fare più cose. Il problema - continua l'ufficiale - è che la strada offre degli imprevisti che non possono essere anticipati se non con una pronta reattività e concentrazione e questa deve essere sempre immediata perchè la strada,conosce molte incognite improvvise. Ogni anno - dice ancora il capitano La Rovere - sensibilizziamo gli studenti per far maturare in loro una coscienza verso l'educazione alla legalità e alla sicurezza stradale, in questa maniera - conclude - si posso formare gli autisti e motociclisti del domani".