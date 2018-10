Centinaia di agrigentini per Stefano Cucchi, Barone: "Abbiamo cercato di sensibilizzare la gente"

La storia di Stefano Cucchi arriva anche ad Agrigento. Il film è stato proiettato allo Spazio Temenos. In una sala occupata in ogni dove, la storia del ragazzo romano che è stato barbaramente ucciso in carcere, ha colpito il cuore di tutti. Promotori dell’evento è stata l’associazione culturale John Belushi.

“E’ un evento che abbiamo voluto fortemente- ha detto il presidente dell’associazione, Antonio Barone. La storia di Stefano Cucchi è la storia di diritti violati nella nostra nazione. Noi abbiamo cercato di creare un piccolo evento di sensibilizzazione. Il film stesso ha questo obiettivo”. L’evento ha visto la presenza di un centinaio di agrigentini.