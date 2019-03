Occhi puntati sulla statale 640, Mareamico: "Questa strada mette i brividi"

Sulla statale 640 tra Porto Empedocle ed Agrigento, a pochi metri dalle frane che rischiano di farla crollare, c'è un viadotto che versa in gravi condizioni.

"Secondo l'Anas - fa sapere l'associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico - non ci sono problemi strutturali, diceva anche così per il ponte Morandi, poi chiuso in fretta e furia e per il quale oggi servono 30 milioni di euro per essere riaperto. I cittadini vogliono sapere se questo ponte è sicuro e chi ha effettuato questi osceni lavori di 'consolidamento' che fanno venire i brividi".