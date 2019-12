Stabilizzazione dei 180 precari del Comune, il sindaco Firetto: "Oggi firmeranno i contratti"

L’approvazione in Consiglio comunale del bilancio previsionale 2019 è stato festeggiato con un un cappuccino dal sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, che in mattinata, nella sala giunta di Palazzo dei Giganti ha indetto una conferenza stampa per illustrare i passaggi amministrativi che hanno momentaneamente scongiurato l’ipotesi dissesto finanziario e consentito all’Ente di procedere alla stabilizzazione di 180 contrattisti del Comune la cui immissione in ruolo dovrebbe completarsi in giornata.

“Abbiamo seguito la via del risanamento, complicato e difficile – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il sindaco Firetto – che però oggi ci fa portare a casa il risultato, ci fa stabilizzare 180 persone e ci fa dire che stiamo pagando tutti i debiti del passato che con il dissesto non avremmo invece pagato”.