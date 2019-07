"San Calogero abbraccia la Valle", musica e cabaret: sarà uno spettacolo di beneficenza

Per il quarto anno consecutivo, la festa di San Calogero varca i confini del parco archeologico spingendosi sino alla Valle dei Templi di Agrigento con l’iniziativa “San Calogero abbraccia la Valle” in programma per venerdì prossimo, 12 luglio, alle 20:30 ai piedi del tempio di Giunone. Musica e cabaret sono gli elementi chiave dello spettacolo allestito dal direttore artistico Biagio Licata che ha anche uno scopo benefico.

Il ricavato infatti, sarà interamente devoluto all’ambulatorio di diabetologia pediatrica dell’ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Diversi sono gli artisti che aderiscono all’iniziativa, tra questi, il noto comico palermitano Sasà Salvaggio e la storica band agrigentina de “I Dioscuri”.

“Abbiamo concesso gli spazi della Valle con piacere – ci ha detto Giusy Sepe, dirigente del Parco Archeologico – perché sarà occasione anche per sensibilizzare l’opinione pubblica, sul diabete che colpisce i bambini”.

“Grazie agli organizzatori – dice invece Giuseppe Gramaglia, primario del reparto di Pediatria del nosocomio agrigentino – dallo spettacolo arriverà un contributo che servirà a potenziare il nostro laboratorio di diabetologia pediatrica che vanta medici specializzati di primo livello”.