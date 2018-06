Spaccio di stupefacenti, il vice questore Castelli: "Già a 13, 14 anni si comincia ad assumere droga leggera"

"Sull'asse Palermo-Agrigento circola un bel po' di droga che viene destinata ai giovanissimi dell'Agrigentino. Lo spaccio non è certamente un lavoro onesto e non porta affatto a buoni risultati". Lo ha detto il vice questore Cesare Castelli, dirigente del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle dopo il doppio arresto di giovanissimi avvenuto nei pressi della stazione di Acquaviva-Casteltermini.

"Il fenomeno dello spaccio è molto esteso, vasto e complesso. Stiamo mettendo in campo tante risorse, il questore Maurizio Auriemma ci ha dato grande slancio per reprimere questo allarmante fenomeno. Fra l'altro, si è abbassata la soglia della prima assunzione. Abbiamo elementi certi per poter dire che a 13, 14 anni si cominciano ad assumere le prime droghe leggere e poi il passo è facile per altre droghe, fra cui la cocaina che stiamo ritrovano sempre più spesso".

"Le famiglie dovrebbero fare maggiore attenzione" - lancia una sorta d'appello il vice questore Castelli, dirigente del commissariato "Frontiera" - .