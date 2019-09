Sosta dei bus in centro, Mani libere: "Situazione ingestibile. E' tutto autorizzato?"

"Torniamo a far parlare le immagini, sempre a tutela degli operatori del servizio, delle ditte che lo effettuano e degli utenti che si accingono ad iniziare il viaggio, vogliamo rivolgere ancora una volta un interrogativo agli uffici che dovrebbero vegliare sulla incolumità pubblica e sulla regolarità dei servizi dei pullman extraurbani".

A parlare è il coordinatore del movimento "Mani Libere", Giuseppe Di Rosa. Al centro della sua contestazione la situazione attuale del parcheggio dei bus ricavato in piazza Vittorio Emanuele per i bus superiori ai 12 metri. Una soluzione che era stata definita solamente temporanea e che invece è già in opera da alcuni mesi, con disagi e pericoli per mezzi e passeggeri.

“Siamo certi che i responsabili dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità hanno dato il loro nulla osta a svolgere il servizio - si chiede - così come viene svolto in una piazza con commistione di pedoni, automezzi pubblici in sosta ed in movimento, nella più assoluta violazione di innumerevoli prescrizioni dettate all'interno di ogni spazio riservato al servizio in essere?

Noi - prosegue Di Rosa - continuiamo ad essere vigili ed attenti ed a denunciare un evidente rischio per la salute pubblica dei fruitori del servizio ma anche di chi è costretto con manovre non certo semplici a rendere tale servizio efficiente non certo sicuro e fuori legge".