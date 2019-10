Il crollo di piazza Cavour, nuovo sopralluogo: perito e tecnici in azione per la messa in sicurezza

Sono passati diversi giorni dal crollo che ha squarciato la palazzina, in stile Liberty, di piazza Cavour. Oggi, un altro sopralluogo. Sul posto, alla presenza di tecnici dei vigili del fuoco e del personale di Protezione civile e dell’ufficio tecnico comunale, il consulente incaricato dalla Procura di Agrigento, l’ingegnere Luigi Palizzolo.

Al tecnico, spetterà il compito di redigere prima un piano di messa in sicurezza e dopo una relazione dettagliata sulle cause del disastro. Valutazioni quest’ultime che serviranno poi alla Procura per individuare i potenziali responsabili del crollo. La messa in sicurezza dell’area sarà curata dalle squadre dei vigili del fuoco, a loro spetterà il compito di eliminare i cosiddetti “pericoli pendenti”, ovvero quelle porzioni di fabbricato e di ponteggio che rischiano di cadere e la cui presenza ha determinato la momentanea chiusura al traffico di parte del viale della Vittoria.