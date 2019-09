Con un catamarano di cinque metri farà il giro della Sicilia: il sogno di Andrea Barbera diventa realtà

Circumnavigare la Siclia in solitario, a bordo di "Next", un catamarano sportivo non abitabile di soli 5 metri di lunghezza, una traversata di 508 miglia marine che equivalgono a circa 941 km. Questa è l'impresa sognata dallo skipper agrigentino Andrea Barbera, che si realizza all'alba di mercoledì, quando dal porticciolo turistico di San Leone il quarantenne navigatore salperà per questa sfida che ha battezzato "Solo around Sicily".

A bordo della piccola imbarcazione a vela, lo skipper avrà solo pochi attrezzi per evetuali ripararazioni d'emergenza. Nella cambusa invece, cibi liofilizzati in razioni giornaliere, acqua potabile e sali minerali. Andrea Barbera conta di poter portare a termine la sua impresa in 9 giorni, ma tutto dipenderà dalle condizioni climatiche e soprattutto dal vento. Lo skipper agrigentino sogna questa traversata da quando, poco più di un bambino, era attratto dalle imprese del noto navigatore Ambrogio Fogar. L'auspicio di Andrea Barbera è quello che la regata in itinere possa diventare un evento fisso.

Durante la traversata, Andrea Barbera sarà in contatto con i sostenitori che potranno seguirlo sulla pagina Facebook "Solo around Sicily".