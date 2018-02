I nuovi colori della via Passeggiata archeologica, Firetto: "Contesto affascinante, a costo zero"

Un nuovo scenario per gli automobilisti agrigentini e non solo. Cambiano i colori dell’asfalto della via Passeggiata archeologica. Quest’oggi è stato riaperto al traffico il tratto chiuso per i lavori di rifacimento del manto stradale. Occhi puntati sul tratto di strada che accompagna turisti e non verso la Valle dei Templi. Il color tufo è stato voluto fortemente dall’Amministrazione comunale, l’idea è stata sposata dall’Anas. “I miei concittadini hanno posto delle giuste riflessioni – ha detto il sindaco Firetto. Al Comune non è costato un euro, noi inseguimmo questa idea e l’abbiamo portata avanti. Il costo è per il bilancio è zero. Sono contento che diversi quotidiani nazionali abbiano trovato spazio per questo nuovo intervento. Primo di una lunga serie? Non è escluso. E’ un’operazione che armonizza l’ambiente. Già da sé da un’idea di contesto affascinante”.