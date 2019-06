Faccia a faccia fra sindaci e disabili, Riolo: "Il sistema d'assistenza va cambiato"

Si è svolta nella sala giunta del Comune di Agrigento l'assemblea del comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario D1, incontro che è stato allargato anche ai rappresentanti delle associazioni che si occupano dei diversamente abili. All'ordine del giorno, le richieste, avanzate dagli stessi soggetti affetti da disabilità che, lo scorso 29 maggio, erano scesi in piazza per rivendicare il diritto all'assegno di cura e alla libera scelta per l'assistenza domiciliare.

Le associazioni, hanno chiesto anche lo scioglimento del distretto che a loro dire, sarebbe deficitario nella gestione dei servizi di assistenza. I sindaci, o i loro delegati, si sono assunti l'impegno di farsi portavoce, presso le sede regionali competenti, delle richieste avanzate. "C'è un sistema complessivo che va rivisto, riformato e cambiato - dice ad AgrigentoNotizie l'assessore alla Sanità di Agrigento, Gerlando Riolo che aggiunge - siamo d'accordo con le associazioni e il nostro impegno è quello di rappresentare questa nostra convenzione sul tavolo regionale".

"I sindaci - dichiara invece Lillo Cinquemani dell'Unione ciechi d'Europa - si sono detti disponibili a sciogliere questi distretti che non funzionano, noi non cerchiamo colpevoli ma soluzioni".