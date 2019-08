E' festa a Porto Empedocle. Gli empedoclino portano a spalla il simulacro del santo nero. Nei vicoli delle vie del centro città i fedeli hanno seguito, in processione, San Calogero. Grandi e piccoli non hanno voluto mancare all'appuntamento con la devozione. I festeggiamenti, in città, sono più che mai sentiti. Il ritmo dei tamburi di San Calogero hanno fatto eco in tutta quanta la città.