La Fortitudo attende l'ultima della classe, Simone Pepe: "Napoli? Per noi sono punti pesanti"

La Fortitudo Moncada Agrigento affronterà in casa Cuore basket Napoli. I campani sono già retrocessi ma Ciani e Pepe non vogliono distrazioni. L’allenatore alza il morale della squadra, sulla stessa linea anche Simone Pepe.

Franco Ciani: “E’ una gara difficile ed insidiosa. E’ una partita importante per quello che riguarda la classifica ed i piazzamenti verso i play off. E’ una sfida che ha un valore fondamentale. Solitamente quando si incontra l’ultima della classe si tende ad avere un approccio non massimale e poco aggressivo. Questo, contro Napoli, sarebbe un errore da non mettere. E ’vero il loro organico è ridotto all’osso, ma è un organico di qualità. Parliamo di Mascolo che sta facendo la sua migliore stagione in un campionato senior, ma anche di Caruso e degli americani che producono punti. Sono giocatori di qualità che non avendo grande pressione esprimono una pallacanestro efficace e brillante. Bisogna portare l’attenzione di tutti sulle cose tattiche e tecniche, non pensando alla classifica e non sui verdetti parziali del campionato. Per noi è stata una settimana positiva, siamo pronti per giocarci tutte le nostre chances”.

Simone Pepe: “Questa per noi è una partita da non sottovalutare. Napoli non ha nulla da perdere, quindi mentalmente sono più liberi e giocano molto bene. La chiave tattica della gara sarà quella di giocare una partita solida. In casa stiamo dimostrando d’essere una squadra tosta. Domenica se qualche risultato dovesse aiutarci saremo matematicamente salvi, ed è questo il nostro minimo obiettivo stagionale”.