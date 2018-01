Silvio Alessi si dimette da presidente dell'Akragas, fuori lo stadio i fuochi d'artificio

Silvio Alessi lascia l’Akragas. Record, promozioni e professionismo: il patron dice addio al club. "Ho deciso di lasciare – ha detto l’imprenditore agrigentino – molti non riconoscono quello che io ho fatto in questi anni. Ho investito dei capitali, il mio errore? Forse è stato iscrivere l’Akragas in serie C a luglio. Ho supportato la squadra da solo, ho fatto tanti appelli, ma nessuno mi ha mai ascoltato". Quando Alessi ha annunciato le dimissioni, sono partiti fuori dallo stadio “Esseneto”i fuochi d’artificio. Un gesto voluto da una parte di tifoseria.