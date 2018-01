Statale 115, la protesta degli ospiti di "Villa Sikania": "Qui viviamo male"

Hanno bloccato la strada statale 115, all'altezza del centro d'accoglienza "Villa Sikania" di Siculiana. Per circa tre ore, entrambe le carreggiate, sono state sbarrate e i veicoli sono "dirottati" sul centro della cittadina. Erano 150 circa, inizialmente, i migranti - ospiti di "Villa Sikania" - che, in maniera plateale, hanno protestato chiedendo di essere trasferiti in altre strutture. A loro dire, sono ospiti di quel centro d'accoglienza da troppo tempo.

"Noi qui viviamo male, malissimo - ha detto uno dei migranti - siamo venuti in Italia per avere protezione, ma ancora dobbiamo imparare la lingua per poter lavorare, qui non si può fare niente".

Lungo la statale 115 si sono precipitate le pattuglie della polizia Stradale, le "Volanti" della Questura di Agrigento e i carabinieri di Siculiana. Poliziotti e militari dell'Arma si sono subito preoccupati di garantire la massima sicurezza alla viabilità ed hanno deviato la circolazione.