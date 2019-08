Arrivano nuovi migranti a Villa Sikania, i siculianesi: "Non siamo razzisti ma il centro va chiuso"

Il trasferimento dei 40 migranti che da ieri sera sono accolti nel centro "Villa Sikania" di Siculiana è l'argomento del giorno nel piccolo centro agrigentino. Facendo un giro lungo le strade di Siculiana è tangibile il malumore degli abitanti che già in passato, con una manifestazione pubblica, avevano chiesto la chiusura della struttura di accoglienza. "Non siamo razzisti, ma non possiamo ospitare 300 persone in un paese di 4000 abitanti" - questa in sintesi è stata la spiegazione dei cittadini ai microfoni di AgrigentoNotizie - .

"Noi festeggiamo un Cristo nero, secondo lei possiamo essere mai razzisti?" - questa è stata la risposta di un cittadino che ha parlato solo a microfoni spenti - . C'è preoccupazione tra gli abitanti di Siculiana perchè, secondo molti, i trasferimenti a Villa Sikania, in virtù anche dei possibili mutamemti politici in ambito governativo, potrebbero continuare anche nei prossimi giorni.