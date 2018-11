Siap, anche Guadagnoli e Liviabella verso il sindacato

Nuova vita per il Siap, il sindacato italiano appartenenti polizia. Dopo aver lasciato il Consap di Agrigento, Vincenzo Ciulla - rispecchiandosi nelle idee e nei principi che stanno alla base del modo di fare sindacato del Siap - è stato designato segretario provinciale vicario. Ma il Siap si avvia verso una notevolissima crescita in termini di rappresentatività con numeri mai raggiunti in precedenza. Entreranno a far parte della segreteria provinciale anche Enrico Guadagnoli (già segretario aggiunto Consap), Ivano Liviabella.