Si potano gli alberi alla Passeggiata archeologica, viabilità in tilt sulla Panoramica dei Templi

Operai al lavoro, per potare gli alberi, lungo la Passeggiata Archeologica. Strada chiusa, dunque, e traffico deviato sulla Panoramica dei Templi dove, di fatto, su entrambi i sensi di marcia, la viabilità è andata ben presto in tilt con incolonnamenti e disagi per gli automobilisti.

Tantissimi gli agrigentini, incolonnati lungo la Panoramica dei Templi, che hanno anche temuto che si fosse verificato qualche incidente stradale. Nulla di grave, in realtà. Solo quella che dovrebbe essere "ordinaria" manutenzione.