Sgombero di via Favignana, Firetto: "Il Comune non ha soldi ma cercherà di aiutare le 7 famiglie"

"È stato doloroso emettere quell'ordinanza, ma il tema della sicurezza è prioritario. Siamo vicini ai cittadini e faremo il possibile per aiutarli". Lo ha dichiarato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, commentando l'ordinanza di sgombero di alcune famiglie residenti nella palazzina via Favignana, interessata dalla frana del costone.

"Siamo accanto ai residenti per quelle attività di protezione civile che dovranno ritenersi necessarie - ha aggiunto il sindaco - . Comprendendo i disagi saremo a loro fianco, ma la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. C’è un tema infrastrutturale gravissimo, dove sono programmati importanti interventi di consolidamento. Abbiamo presentato un progetto alla Regione e la settimana scorsa abbiamo sollecitato l'assessore Cordaro per spingere il finanziamento. Per l'immediato abbiamo chiesto un intervento transitorio alla protezione civile regionale per programmare un primo intervento immediato che abbia tempi più corti".