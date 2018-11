"Sfinci" di San Martino: delizia per il palato e traino economico

Hanno il "cuore" morbido, spesso anche ripieno. Sono caratteristiche dell'intera isola e sono tipiche di questi giorni: perché per San Martino tutti mangiano le "sfinci". Ad Agrigento, come nel resto della provincia, per i pasticceri è un'occasione in più per lavorare e per incassare. Quindi, ecco che le "sfinci" oltre ad essere delizia per il palato si trasformano anche in possibilità di traino economico.

Il consiglio è uno soltanto: non fatele mancare sulle vostre tavole. Magari dopo aver assagiato il vino novello. Che sia, dunque, San Martino!