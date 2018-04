Sfiducia al sindaco Firetto, l'appello di Nuccia Palermo: "Documento univoco per arrivare a un risultato"

"E' assurdo, se si vuole raggiungere un obiettivo, che non si coinvolga l'intera opposizione". E' con queste parole che il consigliere comunale indipendente Nuccia Palermo ha commentato la petizione popolare - la raccolta di firme è stata organizzata in piazza Cavour dal consigliere del movimento Cinque Stelle Marcella Carlisi - da sottoporre al Consiglio per la sfiducia al sindaco Lillo Firetto.

"L'opposizione è pronta, ma è stata snobbata e va a cozzare con l'intenzione reale di raggiungere un risultato: sfiduciare un sindaco che, con la sua Giunta, ha prodotto ben pochi risultati e molto malcontento" - ha argomentato il consigliere Nuccia Palermo - .

"Apriamo un discorso serio, sediamoci, invito i rappresentanti regionali del movimento Cinque Stelle ad aprire all'opposizione - ha concluso Nuccia Palermo - . Facciamo un discorso concreto, andiamo ad analizzare il non fatto da parte di tutta la squadra del primo cittadino e formulare un documento serio, univoco, che porti un risultato".