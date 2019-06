Aree di pregio usate come parcheggio, la Procura: "Devono essere restituite agli enti locali affinché le nostre realtà crescano"

"Questo sequestro ha consentito di restituire un'area pubblica, appartenente al Demanio marittimo, alla fruizione di tutti i cittadini. L'area era stata invece illegittimamente utilizzata dai privati come se fosse di loro esclusiva proprietà guadagnandoci anche dei soldi. Il giro di affari era elevato utilizzando beni di proprietà non privata. E' importante osservare che questa attenzione ai beni paesaggistici, che non sono secondari, andrà avanti specie in una realtà, come quella della provincia di Agrigento economicamente non molto florida, queste aree devono essere restituite al turismo, agli enti locali per permettere alle nostre realtà di poter crescere. Fino a quando queste attività illecite configureranno reati, la Procura di Agrigento sarà presente per effettuare questo tipo di attività". Lo ha detto, durante la conferenza stampa svoltasi in Procura ad Agrigento, il procuratore aggiunto Salvatore Vella. L'area di oltre 5 mila metri quadrati è stata tolta ai quattro possessori ed è stata data in affidamento custodia, con facoltà d'uso, al Demanio marittimo che potrà restituirla alla fruizione pubblica.

"Resta alta l'attenzione. Ci sono zone di particolare pregio che vengono utilizzate impropriamente. L'attività di controllo e di verifica è continua" - ha garantito il comandante della Capitaneria di porto di Porto Empedocle: il capitano di fregata Gennaro Fusco - .

"Questa situazione andava avanti da oltre 10 anni - ha spiegato il comandante della polizia municipale di Montallegro, Pasquale Campisi, - .