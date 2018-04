Raffiche di vento nel week end, il semaforo del Villaggio Mosè "cambia direzione"

Le raffiche di vento hanno fatto cambiare direzione al semaforo del Villaggio Mosè. Nella serata di ieri, hanno agito anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta.

Il semaforo è stato messo in sicurezza, sul posto per veicolare il traffico ha agito la polizia stradale. Questa mattina, gli agrigentini, hanno dovuto fare i conti con un semaforo parzialmente operativo, in quanto il segnale luminoso si è affacciato su tutt’altra strada.