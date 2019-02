Degrado e inciviltà in via Toniolo, la protesta: "Inaccettabile non solo per i turisti"

"La piazzetta è diventata uno schifo, il marciapiede è impraticabile": così dai microfoni di AgrigentoNotizie il cittadino Maurizio Vinti segnala lo stato di degrado in cui versa la via Esseneto nella zona alle spalle degli alloggi popolari di via Toniolo, nei pressi dello stadio.

"Agli occhi di un turista o di un passante - ha aggiunto - non è accettabile". Oltre allo stato di abbandono in cui versa la strada, Vinti sottolinea anche "lo scarso senso civico di alcuni abitanti che, incuranti del rispetto di ogni regola, alimentano lo stato di degrado".