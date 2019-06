Caso "Sea Watch3", il procuratore aggiunto Vella verso Lampedusa: svolta vicina?

Arriverà nelle prossime ore, verosimilmente in serata, a Lampedusa, il procuratore aggiunto di Agrigento: Salvatore Vella. Il magistrato si sta spostando per seguire, direttamente sul posto, il caso della "Sea Watch3" che è ferma da due giorni ormai in acque territoriali italiane, praticamente davanti al porto della più grande delle isole Pelagie.

Anche stamattina, dalla nave è stato chiesto di far scendere i 40 immigrati. "Sarebbe necessario il trasbordo delle persone sulle motovedette delle autorità italiane - ha detto il portavoce della Sea Watch, Giorgia Linardi, in collegamento con la Stampa Estera - . La nave è troppo grande per un'infrastruttura portuale di piccole dimensioni come quella dell'isola - ha spiegato Linardi - . Per ora abbiamo ricevuto risposte negative''.

L'arrivo a Lampedusa del procuratore aggiunto, Salvatore Vella, prescindendo dagli accordi sulla redistribuzione dei migranti nei Paesi dell'Unione Europea che si sono detti disponibii, potrebbe determinare - se non arriverà, appunto, prima a livello politico - la svolta. Appare scontato, infatti, che non appena il comandante trentunenne lascerà la "Sea Watch3" e toccherà terra di Lampedusa verrà interrogata.