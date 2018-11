Alcool, spaccio e bullismo: "faccia a faccia" dei poliziotti con gli studenti del liceo "Majorana"

Dopo gli studenti dello Scientifico “Leonardo”, del Classico “Empedocle” e dello Scientifico e delle Scienze umane "Politi", i funzionari della Questura di Agrigento, stamani, hanno avuto un “faccia a faccia” con gli alunni e i docenti del liceo Scientifico "Majorana”. L’incontro era stato già concordato, nelle settimane passate, tra il questore di Agrigento Maurizio Auriemma e l’autorità scolastica provinciale.

Il dirigente della divisione polizia Anticrimine della Questura, il primo dirigente Alessandro Milazzo, ha parlato ai ragazzi della necessità di contrastare la mentalità mafiosa e rafforzare la cultura della legalità. Sono stati, naturalmente, approfonditi gli argomenti più vicini ai giovanissimi, alla base del principio di legalità, ossia: la prevenzione all’uso e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, il contrasto al bullismo, anche alla luce delle recenti novità normative in materia di cyber bullismo, e il rispetto del codice della strada per prevenire gli incidenti stradali.

Il dirigente della sezione "Volanti", il commissario capo Francesco Sammartino, ha invece illustrato la nuova applicazione “Youpol” con la quale i giovani possono segnalare, anche in forma anonima, episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e bullismo. Sono in calendario – secondo quanto hanno reso noto dalla Questura - nei prossimi giorni ulteriori incontri in altri istituti scolastici della provincia nel corso dei quali la polizia fornirà agli studenti altre tematiche sul principio di legalità. “Faccia a faccia” che rientrano pienamente nel principio di prossimità e di vicinanza alla società civile ed al mondo scolastico.