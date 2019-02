Scritte razziste sui muri, "vandalo" incastrato dalle telecamere? Spunta un video

Favara è stata ancora presa di mira. Qualcuno, nella notte, ha imbrattato i muri scrivendo delle frasi ingiuriose. I vandali hanno agito indisturbati e “armati” di una bomboletta spray hanno scritto delle frasi di natura razziste aggiungendo anche una svastica. Non è la prima volta che i razzisti prendono di mira i muri favaresi. Le scritte hanno interessato la via Padre Francesco Schifano, che si trova in una traversa di via Ugo Foscolo.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della tenenza di Favara. Gli investigatori hanno in mano un video che in queste ore verrà esaminato e studiato. I militari dell’Arma vogliono risalire all’identità del soggetto che ha preso d’assalto i muri di Favara.

E’ il secondo caso in poco meno di quindici giorni. L’ultima volta apparvero scritte oltraggiose come "Niger Raus", con una croce uncinata: simbolo del nazismo, e "Basta negri", con il simbolo "SS" (SchutzStaffel: squadre di salvaguardia di Hitler), sono comparse in via Filippo Cervi, zona Itria a Favara.