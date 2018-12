Furgone contro camion lungo la statale 115, muore un ventinovenne

Le cause dell'incidente non sono chiare. I carabinieri, per ore ed ore, hanno cercato, attraverso i rilievi tecnici, di comprendere cosa abbia potuto innescare il tragico sinistro stradale. Forse un colpo di sonno? Non è ancora escluso.

Il tir, carico di paletti di cemento, pare che fosse fermo sul margine della carreggiata, lungo la statale 115, in territorio di Siculiana. Poco prima delle 19, il furgone della “Tnt” gli è piombato contro. Angelo Corbo, 29 anni compiuti appena lunedì scorso, il giovane che era al volante del furgone Ford Transit, è morto sul colpo.

Sul posto, per ore ed ore, hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri delle stazioni di Montallegro e Siculiana e quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Il giovane, natio di Agrigento, pare che vivesse a Canicattì. I carabinieri stanno ancora verificando se, come appare, il ventinovenne sia un dipendente dell’azienda, con sede a San Cataldo, che si occupa di spedizioni. La salma del giovane è stata portata all’obitorio di Siculiana.

La Procura di Agrigento ha, naturalmente, aperto un’inchiesta.