Scontro fra due auto e un furgone, feriti estratti dalle lamiere

Incidente stradale lungo la statale 115, quasi all'altezza con il bivio per Realmonte. A scontrarsi, per cause che non sono ancora chiare, sono state due autovetture: una Fiat Panda e una Audi Q2 e un furgone. Sul posto hanno agito i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, hanno estratto i feriti dalle lamiere accartocciate e dunque facilitato il soccorso. A riportare ferite più gravi è stato l'automobilista che era al volante dell'utilitaria.

Le immagini